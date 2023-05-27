Ціна біткоїна може досягти $45 000 через зростання ціни на золото — JPMorgan

Вартість тройської унції золота в $2 000 еквівалентна $45 000 за біткоїном, оскільки два активи, як правило, рухаються в тандемі і розглядаються як альтернативи. Такого висновку дійшли аналітики JPMorgan. Про це повідомляє The Block.

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Експерти керувалися припущенням, що перша криптовалюта має ту саму вагу в портфелях приватних інвесторів із поправкою на ризик, як і основний дорогоцінний метал.

Озвучена оцінка $45 000 є верхньою межею можливого руху вгору, що вказує на його «обмежений потенціал».

У JPMorgan зазначили, що майбутній халвінг (штучний процес зниження швидкості вироблення нових монет) у квітні-травні 2024 року призведе до подорожчання біткоїна до $40 000.

«Собівартість видобутку історично виступала як ефективна нижня межа вартості», — зазначили стратеги JPMorgan.

Ethereum

Експерти очікують на деяке «відставання» зростання ціни Ethereum в динаміці від першої криптовалюти. Вони вказали на можливий тиск продажів з боку продавців до середини року після оновлення Shapella, яке відбулося в ніч проти 13 квітня 2023 року.

Зараз вартість біткоїна становить близько $26 710, ефіру — $1 825.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що експерти очікують, що біткоїн продовжить своє зростання в найближчому майбутньому.