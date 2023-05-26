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26 травня 2023, 18:34 Читать на русском

Ціни на газ у Європі можуть ненадовго впасти нижче нуля — Bloomberg

Біржові ціни на газ у Європі можуть ненадовго впасти нижче нуля цього літа через стриманий попит та надлишок пропозиції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на кількох європейських трейдерів.

Біржові ціни на газ у Європі можуть ненадовго впасти нижче нуля цього літа через стриманий попит та надлишок пропозиції.
Фото: freepik.com

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На їхню думку, ситуація, коли виробники газу фактично платять споживачам за те, щоб вони забрали у них газ, стає дедалі вірогіднішою, оскільки ціни на нього вже наблизилися до докризових рівнів.

Цього не траплялося з жовтня 2006 року, коли у Великій Британії контракти на газ із постачанням на день наперед ненадовго впали нижче нуля після того, як у теплу погоду було відкрито новий трубопровід. Подібна ситуація складається і зараз: ціни падають через швидке заповнення сховищ, різке падіння споживання та зростання виробництва електроенергії з вітру та сонця.

На окремих регіональних газових ринках у Європі ціни можуть стати від'ємними у години або дні з високим рівнем генерації відновлюваної енергії, розповів віцепрезидент з торгівлі газом та оптимізації норвезької нафтової компанії Equinor Педер Бьорланд. Однак він попередив, що до від'ємних цін поки що далеко і «на цьому шляху може багато чого статися».

Головний виконавчий директор швейцарської торгової фірми MET International Дьєрдь Варга припускає падіння ціни на газ у Європі нижче за 10 євро за МВт-год (близько $113 за тисячу кубометрів).

«У найближчій перспективі протягом кількох днів, якщо газові сховища будуть заповнені, ми можемо побачити ціни нижче за 10 євро», — сказав топменеджер, пояснивши, що причиною цього стане «пляшкове горлечко» у вигляді нестачі потужностей для зберігання газу.

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Попри це, щоб ціни на газ у найближчій перспективі стали від'ємними, має збігтися безліч факторів. Ціни на газ можуть злетіти через перебої з постачанням скрапленого газу до Європи або ризик повного припинення постачання російськими трубопроводами.

Крім того, попит може зростати з боку промисловості. Якщо жоден із цих факторів не реалізується, а також у разі відсутності можливості використовувати додаткові сховища або танкери-газовози для зберігання, протягом кількох днів ціни можуть впасти, вважає Варга.

Запаси газу

У Європі триває сезон закачування газу до підземних сховищ, при цьому запаси газу зараз набагато вищі, ніж роком раніше. За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 23 травня запаси у сховищах регіону становили 66,48%, роком раніше вони не перевищували 44%. Деякі експерти очікують, що сховища газу в Європі будуть заповнені вже у серпні, задовго до початку опалювального сезону.

Водночас зниження цін ще не пожвавило попит з боку промислових підприємств, оскільки деякі покупці відкладають закупівлі газу доти, доки ринкові ціни не впадуть ще більше.

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Джерело: Мінфін
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