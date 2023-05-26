Французький виробник шин Michelin продав свої активи у росії

Французький виробник шин Michelin заявив про продаж активів у рф своєму партнеру — дистриб'юторській компанії Power International Tires. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У Michelin нагадали, що призупинили свою промислову діяльність у рф 15 березня 2022 року.

«Компанія Michelin оголошує про підписання угоди з ТОВ „Пауер Інтернешнл Шини“ про купівлю двох своїх місцевих компаній — ТОВ „Мішлен Росія Шина Мануфактуринг Компані“ (МРТМК) та ТОВ „Камсо СНД“. Відомий партнер Michelin, Power International Tires є одним з основних дистриб'юторів шин в Росії та має представництва по всій країні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода схвалена місцевими органами влади. При цьому збережуються 250 робочих місць. При цьому сума угоди не повідомляється.

«Варіант передачі активів місцевому менеджменту не був можливим через значні труднощі, що перешкоджали автономізації цієї діяльності. Усвідомлюючи той факт, що не всі співробітники можуть бути прийняті на роботу в Power International Tires, компанія Michelin дозволила тим, хто бажає залишити компанію на хороших умовах, зробити це», — заявили в Michelin.

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У Michelin Russia працювало близько 1000 людей, зокрема 750 на заводі в Давидово, розташованому приблизно за 100 кілометрів від Москви. Об'єкт має щорічну виробничу потужність від 1,5 до 2 мільйонів шин, здебільшого для легкових авто.

Продажі Michelin в країні становили 2% від загального обсягу продажів Групи і 1% від світового виробництва автомобільних шин.

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