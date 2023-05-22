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22 травня 2023, 15:33 Читать на русском

Німецький Continental продав шинний завод у росії

Німецька компанія Continental AG закрила угоду з продажу шинного заводу у Калузі, росія. Про це повідомляє Bild.

Німецька компанія Continental AG закрила угоду з продажу шинного заводу у Калузі, росія.
Фото: forbes.ua

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Хто покупець

Покупцем виступив російський холдинг S8 Capital бізнесмена Армена Саркісяна, який займається російськими держлотереями. Сума угоди не розголошується.

Continental відкрила шинний завод у Калузі у червні 2014 року. Сума інвестицій склала 24 млн євро. На підприємстві працювало близько 1100 людей. На заводі виробляли автомобільні шини та різні комплектуючі. Його потужність — 3,3 млн шин на рік.

Читайте: Volkswagen продав свої активи в Росії

Як і багато інших європейських фірм, Continental оголосила про вихід з росії після початку повномасштабної агресії рф проти України.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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