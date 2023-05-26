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26 травня 2023, 16:29 Читать на русском

Обсяги активів небанківських фінустанов у першому кварталі зросли на 3,5% — НБУ

У першому кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінансових установ, проте вперше із серпня 2022 року була зареєстрована нова фінансова компанія, а частка небанків у активах фінансового сектору під наглядом НБУ зросла до 12%. Про це йдеться в щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору, повідомляє пресслужба Нацбанку.

У першому кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінансових установ, проте вперше із серпня 2022 року була зареєстрована нова фінансова компанія, а частка небанків у активах фінансового сектору під наглядом НБУ зросла до 12%.
Фото: bank.gov.ua

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Страхові компанії

У першому кварталі обсяги валових премій ризикового страхування зменшилися на 6% за квартал, однак зросли на 7% порівняно з першим кварталом 2022 року.

Премії страхування життя зменшилися порівняно з попереднім кварталом на 15% і залишилися нижчими на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ризикові страховики отримали за результатами кварталу прибуток, співмірний із попередніми роками, та досягли рентабельності капіталу на рівні 3%.

Страховики життя продемонстрували рекордну за останні роки рентабельність капіталу (10%) внаслідок зменшення операційних витрат та зростання інвестиційних доходів.

Станом на 1 квітня 2023 року хоча б один із нормативів платоспроможності та достатності капіталу й ризиковості операцій порушували дев’ять страховиків.

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Фінансові компанії й ломбарди

Фінансові компанії в першому кварталі наростили обсяги позик підприємствам на 30%, домогосподарствам — на 37% і за підсумками кварталу отримали прибуток.

Ломбарди продемонстрували відновлення: обсяги активів та нових кредитів зросли, процентні доходи дещо збільшилися, а фінансовий результат був позитивним.

Обсяги факторингових операцій упродовж кварталу зросли на третину, операцій фінансового лізингу — майже на 40%. Однак обсяги операцій були все ще нижчими за довоєнні рівні.

Кредитні спілки

У першому кварталі активи кредитних спілок скорочувалися, хоч і повільніше, ніж в останні пів року. Кредитний портфель зменшився на 3%, а частка непрацюючих позик залишається значною — 32%.

Операційний прибуток не забезпечив покриття сформованих резервів під кредитні збитки, тож фінансовий результат у сегменті є від'ємним. З огляду на збитки скоротився і капітал.

Обсяги залучених спілками коштів надалі знижувалися: додаткових пайових внесків — на 6%, депозитів — на 5%. Станом на 1 квітня 2023 року 12 кредитних спілок порушували норматив достатності капіталу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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