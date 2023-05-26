У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров пояснює чи може в США статися дефолт, звідки пішли розмови про нього і при чому тут демократи та республіканці.
Пояснюємо: чи може в США статися дефолт (відео)
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Джерело: Мінфін
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