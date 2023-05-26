Суд за матеріалами Служби безпеки України наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд грн, повідомляє пресслужба СБУ.
В Україні арештували судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 мільярд
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Встановлено, що Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним з найбільших фінансових «донорів» війни проти України.
Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф.
Арештований траулер є складовою торговельного «флоту» олігарха.
Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.
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Обхід санкцій
Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.
Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.
Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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