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20 квітня 2023, 16:22 Читать на русском

СБУ заарештувала газ компаній Новинського на 144 мільйони

Суд за матеріалами Служби безпеки України наклав арешт на 18 млн кубометрів газу вартістю понад 144 млн грн, що належали компаніям підсанкційного бізнесмена та колишнього народного депутата Вадима Новинського. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Суд за матеріалами Служби безпеки України наклав арешт на 18 млн кубометрів газу вартістю понад 144 млн грн, що належали компаніям підсанкційного бізнесмена та колишнього народного депутата Вадима Новинського.
Фото: telegraf.com.ua

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Компанії Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» 18 млн кубометрів газу, на які і було накладено арешт.

За даними СБУ, компанії олігарха намагались відчужити цей газ на користь третіх осіб для уникнення санкцій Ради національної безпеки та оборони. Так, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

Для реалізації схеми він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива перевищує 144 млн грн.

У межах кримінального провадження за ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що суд арештував майно Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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