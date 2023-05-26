Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій за травень

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57 млрд грн, що на 0,1 млрд грн менше, ніж у квітні (57,1 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду, 10 млрд грн направлено на виплату пенсій через Укрпошту, 47 млрд грн через уповноважені банки.

Крім того, Пенсійним фондом направлено:

3,1 млрд грн на виплату житлових субсидій та пільг;

2,2 млрд грн — на страхові виплати, у тому числі 1,2 млрд грн — на оплату лікарняних.

«У травні надано 865 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що загальна кількість пенсіонерів, які отримували виплати через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,3 млн осіб. Інші 2,3 млн пенсіонерів отримували виплати через Укрпошту.