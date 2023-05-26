Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57 млрд грн, що на 0,1 млрд грн менше, ніж у квітні (57,1 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій за травень
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За даними Пенсійного фонду, 10 млрд грн направлено на виплату пенсій через Укрпошту, 47 млрд грн через уповноважені банки.
Крім того, Пенсійним фондом направлено:
- 3,1 млрд грн на виплату житлових субсидій та пільг;
- 2,2 млрд грн — на страхові виплати, у тому числі 1,2 млрд грн — на оплату лікарняних.
«У травні надано 865 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що загальна кількість пенсіонерів, які отримували виплати через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,3 млн осіб. Інші 2,3 млн пенсіонерів отримували виплати через Укрпошту.
Джерело: Мінфін
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