Курс валют на 26 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 26 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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В обмінниках долар не змінився. Курс євро у покупці втратив 3 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,60 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,60, євро — 40,60−40,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,24−39,62 грн/євро.

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