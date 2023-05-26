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26 травня 2023, 12:01 Читать на русском

Польща вже заморозила 1 мільярд євро російських активів. Для їх арешту пропонується змінити Конституцію

У польському Сеймі відбулося друге читання парламентського законопроекту про внесення змін до Конституції Республіки Польща. Він спрямований, серед іншого на створення правової можливості для конфіскації російських активів. Про це повідомляє місцеве видання Wprost.

У польському Сеймі відбулося друге читання парламентського законопроекту про внесення змін до Конституції Республіки Польща.
Фото: pixabay.com

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Законопроєкт представив член ради міністрів Польщі та член партії «Право та Справедливість» Лукаш Шрайбер.

Зокрема, до статті 216 Конституції, яка встановлює ліміт на держпозики для фінансування оборонних потреб, автори законопроєкту хочуть додати положення, що дає право держказначейству заарештовувати та конфіскувати активи, якщо вони можуть бути використані для підтримки російської агресії.

Коштом конфіскованих таким чином активів пропонується фінансувати програми підтримки жертв агресії Росії.

Читайте також: Німеччина заморозила російські активи на 5,2 мільярда євро

За словами Шрайбера, Польща вже заморозила власність російських олігархів на понад 1 млрд євро.

Шрайбер закликав парламентську опозицію підтримати запропонований законопроєкт.

Наразі законопроєкт передано до спеціальної парламентської комісії, яка розглядає пропозиції щодо внесення змін до Конституції країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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