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26 травня 2023, 11:29 Читать на русском

Укрпошта запускає передзамовлення на поштовий блок «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)

Сьогодні, 26 травня, Укрпошта запускає передзамовлення на поштовий блок під назвою «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього». Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Сьогодні, 26 травня, Укрпошта запускає передзамовлення на поштовий блок під назвою «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».
Фото: t.me/igorsmelyansky

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«Зовсім скоро, 1 червня, ми будемо відзначати День захисту дітей. З 2022 року він набув для нас зовсім іншого значення. Глибшого та значущого. Дуже сподіваюсь, що ті діти, які сьогодні мешкають в Україні, отримають в цей день подарунок від наших ЗСУ у вигляді спокійного неба, ну й, можливо, морозива», — зазначив Смілянський.

Що входить в набір

В набір входить:

  • Блок марок «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»;
  • Конверт «Діти Перемоги малюють Україну Майбутнього»;
  • Картка «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».

Оформлення передзамовлення

Передзамовлення можна оформити в онлайн-магазині Укрпошти.

З 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях, в онлайн-магазині Укрпошти, маркетплейсах eBay та Amazon.

«Марка є благодійною, а кошти підуть на підтримку тих дітей, кому сьогодні найважче, хто втратив своїх батьків», — заявив Смілянський.

Характеристики

  • Автори — Олександра Федорчук, Вероніка Іванцова, Олександра Бушинська, Анастасія Мисько, Варвара Колєсова;
  • Дата випуску — 01.06.2023;
  • Тираж блоку — 135 000;
  • Номінальна вартість — (U+8,00)х5;
  • Розмір блоку, мм — 128×83;
  • Розмір марок, мм — 4×33,06×29,58, 1×33,06×59,16;
  • Кількість марок в блоці — 5.

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Нагадаємо

У квітні 2023 року Укрпошта оголосила всеукраїнський конкурс дитячих ескізів на тему «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього», на який надійшло понад три сотні творчих робіт дітей.

За результатами голосування, у якому взяли участь 468 809 респондентів, перемогу здобула робота «Найзаповітніша мрія» Олександри Федорчук (14 років, Київська обл.).

На численні прохання учасників голосування Укрпошта відтворила на поштовому випуску і малюнки, що вийшли до фіналу: Вероніки Іванцовової (9 років, м. Хмельницький), Олександри Бушинської (13 років, Одеська обл.), Анастасії Мисько (12 років, Хмельницька обл.), Варвари Колєсової (9 років, Миколаївська обл.), Георгія Сосницького (6 років, м. Харків), Діани Василенко (4 роки, м. Полтава).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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