Укрпошта випустила марку, присвячену річниці перемоги Kalush на Євробаченні (фото)

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Що відомо

Її презентують 10 квітня. Цього ж дня марку погасять в місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками. Також погасять штемпелем «Перший день» у Києві. Після того розпочнеться продаж марки в усіх містах України. Її тираж складає 130 тисяч листів.

Автором марки є Святослав Романчак, автор картки — Юрій Сосницький, художниця конвертів — Олеся Вакуленко.

Передпродаж стартує 4 квітня. Замовлення можна оформити на сайті Укрпошти. Або — оформити абонемент до 9 квітня, повідомляє гендиректор.

«Майже рік минув з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі «Євробачення-2022» і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на «Азовсталі».

Поранені, без води, їжі та ліків. Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: «Save Mariupol, save Azovstal now!» — згадує Смілянський.

Він додав, що це є ще одним символом війни та сміливості наших людей — робити все, щоб бути почутими.