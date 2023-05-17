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17 травня 2023, 11:11 Читать на русском

Бізнес погіршив свої очікування на найближчі місяці — опитування

Частка підприємств, які планують зростання виробництва протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, яка у листопаді-березні щомісяця зростала й за цей час збільшилася з 17% до 60,1%, у квітні знизилася до 50,2%. Про це заявила виконавчий директор ІЕІ Оксана Кузяків, спираючись на результати опитування передає Інтерфакс-Україна.

Частка підприємств, які планують зростання виробництва протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, яка у листопаді-березні щомісяця зростала й за цей час збільшилася з 17% до 60,1%, у квітні знизилася до 50,2%.
Фото: inventure

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Що очікує бізнес

«Виробничі показники зростали, і вони, мабуть, були найкращими за весь час проведення опитувань. Але водночас очікування на найближчі місяці стали не такими оптимістичними», — сказала вона.

У квітні частка підприємств, що працюють на повну потужність, досягла 8% проти 5% у березні, а працюючих майже на повну потужність (75−99%) зросла з 47% до 50%, тоді як взагалі не працюють 3% опитаних.

Зазначається, що експортна активність залишається без істотних змін.

Згідно з результатами опитування, третій місяць поспіль рейтинг перешкод для ведення бізнесу очолив зростання цін на сировину та матеріали: ця проблема заважала 68% опитаним, що відповідає показнику місячної давності.

На другому місці — труднощі з перевезенням сировини чи готових товарів на території України: на цю перешкоду, як і в березні, вказали 43% опитаних.

Зменшення попиту на продукцію торкнулося 37% опитаних, розрив ланцюжків поставок завадив 33% підприємств, що на 9 п.п. менше, ніж місяцем раніше.

Як йдеться у дослідженні, у квітні підприємства також знизили оцінку небезпеки роботи з 31% до 25% (опитування пройшло до початку хвилі ракетного обстрілу), що опустило цей фактор на сьоме місце. При цьому 85% респондентів і більше у Харківській, Житомирській, Дніпропетровській та Вінницькій областях, як і раніше, вважають небезпечне середовище однією з головних перешкод.

Фінансово-економічна ситуація на підприємствах покращується другий місяць поспіль: частка тих, хто вважає, що вона покращується, зросла з 41% до 50%, що погіршується — знизилася до 30%, а що «нічого не змінилося» — збільшилася до 21%.

Невизначеність у дворічній перспективі поступово зростає: 57,7% опитаних важко спрогнозувати діяльність підприємства, тоді як місяцем раніше таких було на 1 п.п. менше.

Частка підприємств, які планують зростання зайнятості, знизилася до 5,6% з 8,3% у березні, а мають намір скоротити кількість працівників на рівні 3,1%. Не очікується змін у зайнятості у 91,2% опитаних, тоді як місяцем раніше цей показник становив 88,3%.

Як проводили опитування

В опитуванні взяло участь 560 підприємств різних розмірів із 21 регіону України. Опитування відбувалося з 17 по 30 квітня.

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🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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