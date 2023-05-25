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25 травня 2023, 18:58 Читать на русском

Росіяни викрали з України близько 4 мільйонів тонн зерна — асоціація

Українська зернова асоціація підрахувала, що з початку великої війни росіяни вкрали з України близько 4 мільйонів тонн зерна. Про це розповів президент УЗА Микола Горбачьов, повідомляє пресслужба асоціації.

Українська зернова асоціація підрахувала, що з початку великої війни росіяни вкрали з України близько 4 мільйонів тонн зерна.
Фото: agroportal.ua

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За його словами, покупцями вкраденого зерна стали підсанкційні країни. Але навіть вони обережно ставляться до вкраденого в України зерна. Зокрема, був випадок, коли відмовилась купувати крадене зерно Лівія.

«За краденим зерном кораблі заходять як злочинці — вночі: відключають GPS-трекери, проходять як невидимки, вантажаться, а потім йдуть у невідомому напрямку. Однак програма marine traffic дає змогу відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять. Усі факти Україна фіксує», — пояснив президент УЗА.

Горбачьов додав, що Росія краде не лише українське зерно, а й покупців.

«Під час війни Росія використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у РФ простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може видаватися кращою», — розповів він.

Саме таким способом вона зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці Єгипту, куди наростила поставки.

Голова УЗА пояснив, що покупці зерна потребують ритмічних поставок, щоб завантажити роботою свої млини. Вироблене на них борошно потрібне для випічки хліба. Покупець змушений обирати більш надійного постачальника — це основна причина втрати Україною своїх ринків збуту зернових.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
25 травня 2023, 19:57
#
Як їхні *** «дєди» в 1932−33 роках вивозили з України, як були ви***ми так і залишились через майже століття.
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