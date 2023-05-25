СК «Експрес Страхування» здобула найвищі оцінки в рейтингу МТСБУ із ОСЦПВ

СК «Експрес Страхування» , що входить до сім'ї групи компаній УкрАВТО, здобула найвищі («зелені») оцінки з ОСЦПВ (« автоцивілки ») за кожним із трьох ключових показників рейтингу МТСБУ за підсумками 1 кварталу 2023 р.: загальної оцінки діяльності, якості врегулювання збитків та рівня скарг від потерпілих і страхувальників.





У січні-березні 2023 року СК «Експрес Страхування» виплатила 6,3 млн грн страхових відшкодувань за договорами ОСЦПВ, що на 16,3% і на 28,5% перевищило аналогічні показники відповідно 2022 р. і 2021 р.

Щокварталу МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро України) публікує таблицю з оцінкою результатів діяльності всіх страхових компаній — членів МТСБУ. На підставі даних показників, клієнти можуть оцінити ступінь та можливість ризику, під час укладання договору страхування. Також дані показники добре характеризують стан справ у тій чи іншій страховій компанії.

Показники страхових компаній у рейтингу представлені не в цифровому форматі, а колірними індикаторами. Зелений колір означає відмінно, жовтий — хорошу оцінку, а червоний — незадовільно.

Моторно-транспортне страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Також МТСБУ є регулятором діяльності страховиків.

Здійснювати обов'язкове страхування відповідальності власників наземного транспорту можуть тільки страхові компанії, члени МТСБУ, що мають відповідну ліцензію. Наразі членами МТСБУ є 34 страхові компанії України.

Про компанію

ТДВ «Експрес Страхування» засновано у 2008 році за участю лідера українського автомобільного ринку — Корпорації «УкрАВТО». Компанія спеціалізується на автомобільному страхуванні. Стабільно висока швидкість врегулювання подій у Компанії забезпечена оптимальною взаємодією з партнерськими СТО.

Компанія входить у число найбільш капіталізованих на страховому ринку та 6 років поспіль міцно утримує лідерські позиції в ТОП-10 рейтингу впливового на страховому ринку України журналу Insurance TOP за обсягом страхових премій.