Курс валют на 25 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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В обмінниках долар подешевшав на 1 копійку у покупці та на 5 копійок у продажу. Курс євро втратив 3 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,25 грн, а продають за 40,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,48−37,55, євро — 40,67−40,89 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,24−39,63 грн/євро.

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