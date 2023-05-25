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25 травня 2023, 11:56 Читать на русском

«Податок на Google»: З початку року з українців зібрали до держбюджету понад 3 мільярди

Із початку 2023 року і станом на 24 травня міжнародні компанії перерахували до держбюджету майже 3,2 млрд грн «податку на Google», який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Із початку 2023 року і станом на 24 травня міжнародні компанії перерахували до держбюджету майже 3,2 млрд грн «податку на Google», який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.
Фото: mind.ua

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Скільки сплатили до бюджету

Зокрема, тільки за перший квартал компаніями було сплачено 1,9 млрд грн податку.

«За результатами поданих за перший квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро та $27,1 млн або 1,9 млрд грн», — наголосив Гетманцев.

Найбільші суми задекларовані за перший квартал 2023 року компаніями Google Play, Google, Etsy, Sony, Netflix, Apple, Meta, Valve Software, Amazon.

Термін сплати податку за перший квартал 2023 року спливає 9 червня, тому ще очікується надходження понад 0,7 млрд грн, додав Гетманцев.

Станом на 1 квітня на податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів у порівнянні з кількістю таких осіб, зареєстрованих на початку квітня 2022 року.

Нагадаємо

Закон про «податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

Раніше Гетманцев зазначав, що такі гіганти як Facebook, Viber та інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд грн.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vorlock
Vorlock
25 травня 2023, 14:23
#
Вони й зараз не плятять. весь цирк за рахунок кінцевого споживача. для нас виросли тарифи на дебільний податок.
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