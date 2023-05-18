Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перерахувало державі активи російського олігарха Шелкова на суму майже 90 млн грн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
АРМА перерахувало державі майже 90 мільйонів гривень, які належали російському олігарху
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Перераховані кошти
«На виконання рішення Вищого антикорупційного суду АРМА перерахувала державі майже 50 мільйонів гривень та понад $1 мільйон, які належали структурам російського олігарха Михайла Шелкова», — йдеться в повідомленні.
В АРМА наголошують, що активи бізнесмена, зокрема, корпоративні права та майно ВСМПО «Титан Україна», грошові кошти на банківських рахунках, були стягнуті ВАКС на початку цього року у рамках санкційного механізму. До цього активи перебували під арештом у межах кримінального провадження та знаходились в управлінні АРМА.
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Зазначені кошти було передано АРМА у серпні-вересні 2022 року. За період розміщення на депозитному портфелі на арештовану суму нараховано майже 2,7 млн грн у вигляді відсотків, які також отримала держава.
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