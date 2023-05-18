АРМА перерахувало державі майже 90 мільйонів гривень, які належали російському олігарху

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Перераховані кошти

«На виконання рішення Вищого антикорупційного суду АРМА перерахувала державі майже 50 мільйонів гривень та понад $1 мільйон, які належали структурам російського олігарха Михайла Шелкова», — йдеться в повідомленні.

В АРМА наголошують, що активи бізнесмена, зокрема, корпоративні права та майно ВСМПО «Титан Україна», грошові кошти на банківських рахунках, були стягнуті ВАКС на початку цього року у рамках санкційного механізму. До цього активи перебували під арештом у межах кримінального провадження та знаходились в управлінні АРМА.

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Зазначені кошти було передано АРМА у серпні-вересні 2022 року. За період розміщення на депозитному портфелі на арештовану суму нараховано майже 2,7 млн грн у вигляді відсотків, які також отримала держава.

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