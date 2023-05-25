Глава JPMorgan попередив про нову фінансову кризу через нерухомість

Побічний ефект

«Завжди є зворотний бік. У цьому випадку побічним ефектом, ймовірно, стане нерухомість. Це будуть певні місця, певні офісні об'єкти, кредити на будівництво. Це можуть бути дуже конкретні випадки», — сказав Даймон.

За інформацією агентства, останні кілька років в американських банках спостерігалися мінімальні рівні неповернення кредитів. Це відбувалося на тлі низьких процентних ставок та додаткових пандемійних стимулів.

Але зараз картина змінюється. Інфляція висока, а ФРС США має намір надалі посилювати свою монетарну політику через підвищення ставки. Комерційна нерухомість в окремих регіонах може постраждати, оскільки перевага надається роботі вдома та відмові від повернення в офіс, повідомляє CNBC.

Даймон також додав, що невиплати за кредитними картками можуть сягнути 6−7% у разі стрибка безробіття. Хоча, навіть якщо так і буде, це все одно менше, ніж спостерігалося у кризовому 2008 році, коли невиплати сягали 10%. Далі він згадує, що регіональним банкам треба бути готовими до того, що відсоткові ставки можуть зрости сильніше, ніж очікує більшість гравців на ринку.

«Я думаю, що всі повинні бути готові до того, що ставки зростатимуть і далі, аж до 6−7%», — додав глава JPMorgan. Ставка ФРС