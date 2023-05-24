За останні десять днів відбулася серія афер із запуском 24 мем-токенів. Аналітики попереджають криптоінвесторів, які піддалися пориву заробити на тотальному захопленні сумнівними криптовалютами, про небезпеку втрати всіх коштів, пише Noworries.news з посиланням на компанію PeckShield.
На криптовалютному ринку з’явилися 24 нові шахрайські токени
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Попередження аналітиків
У PeckShield кажуть, що шахраї масово викидають на ринок нові псевдоприбуткові токени, обіцяючи надвисокий дохід і можливість заробити шляхом первинного розміщення криптовалюти.
За даними аналітичної платформи, під час крадіжки коштів шахраї використовують схему накачування ліквідності токена з подальшим спустошенням пулу і приховуванням цифрових слідів.
Як показовий приклад PeckShield наводять ситуацію з токеном SEI — він проіснував лише три години, а потім його ліквідували.
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