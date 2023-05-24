Україна отримає від міжнародних донорів 17 мільйонів євро на житлове кредитування для ВПО

У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро . Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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Кредити на житло

Упродовж цього періоду понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень. Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування Уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.

За словами Верещук, у 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро.

«Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади!» — наголосила віцепрем'єр-міністр.

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