У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро. Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.
Україна отримає від міжнародних донорів 17 мільйонів євро на житлове кредитування для ВПО
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Кредити на житло
Упродовж цього періоду понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень. Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування Уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
За словами Верещук, у 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро.
«Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади!» — наголосила віцепрем'єр-міністр.
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