Бернар Арно втратив за день $11 млрд після обвалу акцій LVMH

Французький мільярдер Бернар Арно, найбагатша людина у світі, втратив $11,2 млн зі свого статку за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші, якими займається його компанія LVMH, пише Bloomberg .

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Втрати Арно

Засновник Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) протягом більшої частини 2023 року бачив, як його багатство стрімко збільшувалося, оскільки ціни на акції європейських компаній, що виробляють предмети розкоші, різко зросли.

У вівторок, 23 травня, частину цих досягнень було втрачено. Акції LVMH впали на 5% у Парижі на тлі ширшого падіння.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, навіть з урахуванням цього статки французького мільярдера, як і раніше, становлять $191,6 млрд. Цього року він заробив $29,5 млрд.

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Розрив між статками Арно та Ілона Маска, другої найбагатшої людини у світі, скоротився до $11,4 млрд.

Падіння у вівторок сталося після тривалого зростання вартості акцій LVMH, яка за рік зросла на 23%.

Передісторія

Як писав «Мінфін», за підсумками торгової сесії 23 травня акції французького будинку моди Hermes International на торгах у Парижі впали на 6,54%, до 1890 євро.

Капіталізація найбільших виробників предметів розкоші впала на $30 млрд за один день через побоювання скорочення попиту.