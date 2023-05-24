Бернар Арно втратив за день $11 млрд після обвалу акцій LVMH

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

24 травня 2023, 15:15 Читать на русском

Бернар Арно втратив за день $11 млрд після обвалу акцій LVMH

Французький мільярдер Бернар Арно, найбагатша людина у світі, втратив $11,2 млн зі свого статку за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші, якими займається його компанія LVMH, пише Bloomberg.

Французький мільярдер Бернар Арно, найбагатша людина у світі, втратив $11,2 млн зі свого статку за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші, якими займається його компанія LVMH, пише Bloomberg.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВтрати АрноЗасновник Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) протягом більшої частини 2023 року бачив, як його багатство стрімко збільшувалося, оскільки ціни на акції європейських компаній, що виробляють предмети розкоші, різко зросли.
Фото: bloomberg

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрати Арно

Засновник Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) протягом більшої частини 2023 року бачив, як його багатство стрімко збільшувалося, оскільки ціни на акції європейських компаній, що виробляють предмети розкоші, різко зросли.

У вівторок, 23 травня, частину цих досягнень було втрачено. Акції LVMH впали на 5% у Парижі на тлі ширшого падіння.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, навіть з урахуванням цього статки французького мільярдера, як і раніше, становлять $191,6 млрд. Цього року він заробив $29,5 млрд.

Читайте: Статки глави LVMH Арно за день стрибнуло на $12 мільярдів, залишивши Маска ще більше позаду

Розрив між статками Арно та Ілона Маска, другої найбагатшої людини у світі, скоротився до $11,4 млрд.

Падіння у вівторок сталося після тривалого зростання вартості акцій LVMH, яка за рік зросла на 23%.

Передісторія

Як писав «Мінфін», за підсумками торгової сесії 23 травня акції французького будинку моди Hermes International на торгах у Парижі впали на 6,54%, до 1890 євро.

Капіталізація найбільших виробників предметів розкоші впала на $30 млрд за один день через побоювання скорочення попиту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Maks M и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами