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24 травня 2023, 12:12 Читать на русском

Приватбанк та ZEN.COM запускають швидкий сервіс грошових переказів

Українці, які живуть чи працюють за кордоном, незабаром будуть мати ще один зручний та надійний спосіб миттєво надсилати гроші своїм близьким додому. Про це повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Українці, які живуть чи працюють за кордоном, незабаром будуть мати ще один зручний та надійний спосіб миттєво надсилати гроші своїм близьким додому.

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Швидкий переказ

Новим партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney став європейський фінансовий сервіс ZEN.COM, що дає можливість українцям отримувати перекази з-за кордону за доступними тарифами.

«Завдяки інноваційним рішенням та партнерству з провідними операторами європейського ринку, ми надаємо українцям високотехнологічний сервіс та чудову і безпечну альтернативу неформальним каналам переказу грошей», — відзначив Мусієнко.

Як зробити переказ

Зробити грошовий переказ до України можна безпосередньо в мобільному додатку компанії, при цьому для українців, які перебувають за кордоном, діють особливі умови користування сервісом.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
24 травня 2023, 12:41
#
Наскільки доступними тарифами?:)
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