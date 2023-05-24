Найбільша криптовалютна біржа Binance повідомила, що 26 травня буде відключено 21 торгову пару. Про це йдеться на сайті біржі.
Binance повідомила про відключення 21 торгової пари
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Відключення розпочнеться 26 травня о 03:00 за UTC і торкнеться 6 торгових пар. О 05:00 буде відключено ще 8 торгових пар, а о 06:00 припинять працювати решта 7 торгових пар.
Які пари відключать
Буде припинено торгівлю наступними парами:
- APT/BRL
- AMP/BTC
- BEL/ETH
- FIS/BRL
- GAL/ETH
- GMT/BRL
- APE/AUD
- AVAX/AUD
- AXS/AUD
- DOT/AUD
- FTM/AUD
- LINK/AUD
- SAND/AUD
- SHIB/AUD
- GMT/GBP
- JASMY/BTC
- KP3R/BNB
- REI/BNB
- SANTOS/BRL
- STMX/BTC
- XTZ/BNB.
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Представники біржі наголошують, що разом із відключенням торгових пар будуть відключені й торгові боти за цими парами.
Тому користувачам, які користуються торговими ботами, слід заздалегідь закрити угоди та відключити ботів, щоб уникнути можливої втрати коштів.
Нагадаємо
У квітні з майданчика Binance було прибрано токени QLC, NEBL та AUTO, оскільки дані активи не пройшли перевірку на відповідність вимогам біржі.
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