Binance повідомила про відключення 21 торгової пари

Найбільша криптовалютна біржа Binance повідомила, що 26 травня буде відключено 21 торгову пару. Про це йдеться на сайті біржі.

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Відключення розпочнеться 26 травня о 03:00 за UTC і торкнеться 6 торгових пар. О 05:00 буде відключено ще 8 торгових пар, а о 06:00 припинять працювати решта 7 торгових пар.

Які пари відключать

Буде припинено торгівлю наступними парами:

APT/BRL

AMP/BTC

BEL/ETH

FIS/BRL

GAL/ETH

GMT/BRL

APE/AUD

AVAX/AUD

AXS/AUD

DOT/AUD

FTM/AUD

LINK/AUD

SAND/AUD

SHIB/AUD

GMT/GBP

JASMY/BTC

KP3R/BNB

REI/BNB

SANTOS/BRL

STMX/BTC

XTZ/BNB.

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Представники біржі наголошують, що разом із відключенням торгових пар будуть відключені й торгові боти за цими парами.

Тому користувачам, які користуються торговими ботами, слід заздалегідь закрити угоди та відключити ботів, щоб уникнути можливої втрати коштів.

Нагадаємо

У квітні з майданчика Binance було прибрано токени QLC, NEBL та AUTO, оскільки дані активи не пройшли перевірку на відповідність вимогам біржі.

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