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24 травня 2023, 11:06 Читать на русском

Колумбія, Замбія та Косово впровадять аналог української «Дії»

Першими країнами, які почнуть процес впровадження українського застосунку з державними послугами «Дія», стануть Колумбія, Косово й Замбія. Про це під час презентації «Дії» у Вашингтоні заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, передає Укрінформ.

Першими країнами, які почнуть процес впровадження українського застосунку з державними послугами «Дія», стануть Колумбія, Косово й Замбія.
Фото: ukrinform.ua

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Що відомо

«У січні цього року я оголосила, що США підтримають партнерські країни, яких надихнула „Дія“ та які хочуть прискорити власну цифрову трансформацію, розвиваючи та розширюючи власні можливості електронного врядування», — зазначила вона.

Вона зазначила, що цей досвід матиме свої особливості в різних країнах.

«Я в захваті від того, що USAID працюватиме з Колумбією, Косово та Замбією», — наголосила Пауер.

Вона зазначила, що Сполучені Штати прагнуть допомогти партнерам «знайти шляхи для досягнення прогресу» в цифровій цивільній інфраструктурі.

«І ми продовжимо наше тісне партнерство з Україною, як шляхом подальшої підтримки розвитку „Дії“, так і в сприянні партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати більше цифрових трансформацій у всьому світі», — підкреслила адміністраторка USAID.

Нагадаємо

У вівторок у Вашингтоні відбулася презентація української розробки електронного врядування «Дія», організована спільно USAID і Міністерством цифрової трансформації України. Захід відбувся за підтримки UK Aid, Eurasia Foundation,Visa, Diia.Education та Google.org.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AleksandrBank
AleksandrBank
24 травня 2023, 11:22
#
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