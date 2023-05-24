Гонконг дозволить роздрібним інвесторам торгувати криптовалютами — Bloomberg

Управління з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) збирається з червня 2023 офіційно дозволити роздрібним інвесторам торгівлю криптовалютами. Про це пише Bloomberg.

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Торгівля криптою

Відповідні положення зафіксовані у новому зведенні правил. Завдяки розвитку криптовалютної галузі влада Гонконгу збирається повернути регіону статус фінансового та криптовалютного центру Азії.

SFC дозволить роздрібним інвесторам торгувати біткоїном та ефіром за дотримання заходів безпеки.

Для роздрібної торгівлі криптовалют не повинен мати «поганих інцидентів» протягом 12 місяців.

Крім того, криптовалюти повинні бути включені як мінімум у два індекси (йдеться про індекси та фонди компаній на кшталт Galaxy та CoinShares).

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Що заборонили

При цьому регулятор заборонив роздрібну торгівлю стейблкоїнами. Також заборонені сервіси криптовалютного кредитування та «прибуткове майнерство».

Заборонено рекламу криптовалют та пропрієтарний трейдинг. Криптовалютні платформи повинні використовувати сторонні кастодіальні послуги для зберігання активів.

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