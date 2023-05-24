Кабінет міністрів 23 травня ухвалив рішення виділити 588 мільйонів гривень 7 областям на реалізацію проєктів відновлення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін виділив 588 мільйонів на 26 проєктів відновлення
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Хто отримає кошти
Кошти виділили бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей.
Їх буде використано на реалізацію цього року 26 проєктів у межах спільної з ЄІБ надзвичайної програми.
Обрані проєкти спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАП, громадських та культурних центрів.
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Нагадаємо
У державному бюджеті на ліквідацію наслідків збройної агресії є 61,7 млрд грн, з них 25,8 млрд грн примусово вилучені у держави-агресора.
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