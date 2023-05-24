Реєстр завданих росією збитків планують запустити у серпні

Реєстр збитків, завданих Україні агресією росії, планують запустити з серпня поточного року. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в ефірі телемарафону, передає Укрінформ .

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Що відомо

«Наразі ми перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів. І власне договір, який було підписано у Рейк’явіку, — це є документ, який покладає певні обов’язки на країн-учасників такого договору. До договору долучилися 41 країна, ще три країни перебувають на стадії погодження такого долучення та ЄС. Шість країн, членів Ради Європи, не підписали цей договір», — повідомила Мудра.

За словами Мудрої, на сьогодні триває процедура створення органів управління підписаного договору.

«Це міжнародна організація, в якій буде працювати секретаріат, власне, це є робочий орган, який буде займатися збором інформації щодо доказів завданих збитків, шкоди. Буде правління в цій організації, яке буде верифікувати зібрані докази та включати, власне, заявки та претензії до самого Реєстру. Та буде найвищий орган — конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників, які долучилися до цього договору, — це 44 країни буде і ЄС, яка, власне, буде призначати виконавчого директора та приймати правила та процедури роботи цього реєстру. Ми плануємо, щоб реєстр запрацював на повну, починаючи з серпня. До цього часу ми узгодимо всі необхідні кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації», — пояснила заступниця міністра.

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Вона розповіла, що шість країн, які не підписали договір про створення Реєстру, — «це так звані друзі російської федерації — Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Сербія і Туреччина».

«Проте хочу сказати, що три з цих шести країн власне підтримали в листопаді минулого року Резолюцію про репарації, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН, а саме — Боснія і Герцеговина, Туреччина та Угорщина — вони проголосували за резолюцію. Тому ми очікуємо, що після додаткових перемовин з цими країнами вони все-таки долучаться до Реєстру», — сказала Мудра.

Заступниця міністра нагадала, що участь у реєстрі відкрита.

«Після підписання договору протягом невизначеного часу будь-які інші країни, які підтримували Резолюцію, можуть долучитися до цього Реєстру. І ми будемо працювати з цими країнами. Адже я нагадаю, це 94 країни, які підтримали в листопаді цю Резолюцію», — додала Мудра.

Вона також зазначила, що Реєстр збитків від агресії рф не присуджуватиме компенсації, а збиратиме доказову базу: «Реєстр збиратиме інформацію та включатиме, власне, в базу даних всіх осіб, які заявляться, та доказову базу. Наступний крок, другий етап, — це створення компенсаційної комісії, яка буде мати мандат, буде мати компетенцію розглядати всю інформацію, яка буде заявлена в Реєстр, присуджувати суми і, відповідно, буде компенсаційний фонд, який буде джерелом виплати рішень цієї компенсаційної комісії».

Мудра зауважила, що ці рішення будуть ухвалюватися спільно з міжнародною спільнотою, а не виключно Україною, «хоча Україна там буде відігравати досить велику роль».

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