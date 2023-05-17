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17 травня 2023, 13:37 Читать на русском

43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії рф

На саміті Ради Європи в Ісландії підписали угоду про реєстр збитків від агресії рф. Про це повідомляє з Рейк’явіка кореспондент «Європейської правди», що ознайомився зі змістом документа.

На саміті Ради Європи в Ісландії підписали угоду про реєстр збитків від агресії рф.
Фото: kmu.gov.ua

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Деталі

Угода, що буде підписана як договір Ради Європи, передбачає залучення також держав з-поза меж організації. Водночас окремі члени РЄ можуть утриматися від підписання.

Станом на зараз створення реєстру збитків, що буде розташований у Гаазі, підтримали або пообіцяли підтримати після завершення внутрішніх процедур 43 держави, у тому числі усі держави G7 (включаючи США, Канаду та Японію, що не є членами Ради Європи). У складі Ради Європи — 46 членів. 7 держав-членів РЄ вирішили не долучатися до цієї «антиросійської» домовленості.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ.

Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

В офіційно підписаних у Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.

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Джерело: Мінфін
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