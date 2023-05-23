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23 травня 2023, 9:09 Читать на русском

Нацбанк затвердив новий бенчмарк-ОВДП

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

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Перелік бенчмарк-ОВДП

Так, з 11 червня банкам надано можливість включати в покриття обов’язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227490.

Доданий випуск цінних паперів вперше розміщувався Міністерством фінансів України на первинних аукціонах 2 травня 2023 року.

За оцінками Нацбанку, такий крок сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що дасть змогу уникнути прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком у 2023 році.

Перелік бенчмарк-ОВДП визначається Нацбанком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

Читайте: Нацбанк затвердив два нові бенчмарки-ОВДП. Один із них Мінфін розмістить сьогодні

З 11 червня 2023 року він включатиме сім випусків цінних паперів, шість з яких було визначено у січні-березні 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201).

Нагадаємо

З 11 січня 2023 року банки отримали можливість покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок визначеного переліку бенчмарк-ОВДП.

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Водночас у цього правила є виключення: механізм покриття бенчмарк-ОВДП не поширюється на частину резервів, яку банки формують у зв’язку з підвищенням нормативів обов’язкового резервування за окремими видами коштів фізичних осіб з 11 березня та з 11 травня.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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