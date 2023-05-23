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23 травня 2023, 18:11 Читать на русском

Глава MicroStrategy заявив, що регулювання піде на користь BTC

За словами директора MicroStrategy Майкла Сейлора, внесення коректив до сфери криптовалют з боку регуляторів і процес халвінгу біткоїну відсіє його конкурентів, пише Business Insider.

За словами директора MicroStrategy Майкла Сейлора, внесення коректив до сфери криптовалют з боку регуляторів і процес халвінгу біткоїну відсіє його конкурентів, пише Business Insider.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПрогноз MicroStrategyСейлор бачить у нинішньому ралі BTC початок нового «бичачого» циклу.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Прогноз MicroStrategy

Сейлор бачить у нинішньому ралі BTC початок нового «бичачого» циклу.

Співзасновник компанії-розробника програмного забезпечення вважає, що халвінг — тобто скорочення кількості біткоїнів удвічі, ширше впровадження цього криптоактиву та регулятивне втручання у цю галузь позитивно вплинуть на BTC.

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При цьому він вказав на зростання інтересу інвесторів і розробників, що переходить до біткоїну з інших токенів, оскільки його конкуренти самі собою відпадають після наполегливішого регулювання галузі, особливо після того, як голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер заявив, що «все, крім біткоїну», підпадає під дію законів про цінні папери.

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«Крипто-токени та крипто-цінні папери регулюватимуться, і можливо навіть перестануть існувати. Біткоїн — це єдиний товар, який SEC не збирається регулювати. Біткоїн — найбезпечніша мережа та найбезпечніший актив».

Не дивно, що незабаром почнеться постійний відтік капіталу з решти криптпростору до біткоїну, як заявив Сейлор.

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Джерело: Мінфін
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