В оновленій версії «Приват24» запустили нове єдине меню «Комунікації», де можна зв'язатися з банком через «Допомогу онлайн», месенджери чи напряму подзвонити до банку. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
У «Приват24» запустили єдине меню комунікацій клієнтів із банком
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«У новому меню користувачі знайдуть інформацію про подані раніше подані заявки та можуть напряму повідомити банку про підозру на шахрайство.
Також у меню Комунікації ви знайдете додаткові номери телефонів банку, завжди актуальну мапу відділень, банкоматів та терміналів, наші офіційні сторінки у соціальних мережах", — додали в банку.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод 10% знижка: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Коментарі