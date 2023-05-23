У «Приват24» запустили єдине меню комунікацій клієнтів із банком

В оновленій версії «Приват24» запустили нове єдине меню «Комунікації», де можна зв'язатися з банком через «Допомогу онлайн», месенджери чи напряму подзвонити до банку. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку .

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«У новому меню користувачі знайдуть інформацію про подані раніше подані заявки та можуть напряму повідомити банку про підозру на шахрайство.

Також у меню Комунікації ви знайдете додаткові номери телефонів банку, завжди актуальну мапу відділень, банкоматів та терміналів, наші офіційні сторінки у соціальних мережах", — додали в банку.

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