JPMorgan спрямує $15,7 мільярда на інвестиції у 2023 році

JPMorgan Chase & Co., найбільший банк США за обсягом активів, планує витратити близько $15,7 млрд на нові ініціативи в 2023 році, зокрема на залучення співробітників, маркетинг та інвестиції в технології, пише Financial Times.

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«Наші інвестиційні можливості не мають собі рівних, — заявила на Дні інвестора керівник напряму споживчого обслуговування JPMorgan Маріанна Лейк. — Наші конкуренти не інвестують і не можуть робити цього на тому ж рівні, що і ми. Ці вкладення забезпечать нам операційний важіль на найближчі роки».

Інвестиції

Інвестиції її підрозділу у 2023 році становитимуть $7,9 млрд — на $800 млн більше, ніж роком раніше.

Раніше JPMorgan підвищив прогноз для показника чистого процентного доходу (net interest income, NII) на 2023 рік на $3 млрд у зв'язку з придбанням активів First Republic Bank — до $84 млрд.

У середньостроковій перспективі чистий процентний дохід банку, за його оцінками, перебуватиме в районі $75 млрд через збільшення платежів вкладникам внаслідок підвищення ставок.

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Головний виконавчий директор JPMorgan Джеймі Даймон заявив у понеділок, що «всім слід бути готовими до того, що ставки зростатимуть».

Даймон, який очолює JPMorgan з 2005 року, дав зрозуміти, що не планує залишати свою посаду в найближчому майбутньому.

На питання про те, скільки років він ще планує залишитися на чолі банку, Даймон відповів «три з половиною роки», додавши, що це жарт.

«Я не можуть робити це нескінченно, я знаю це, — сказав він. — Але зараз моя енергія все та ж. Я думаю, коли я не зможу працювати з колишньою інтенсивністю, я повинен піти».

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