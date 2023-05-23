JPMorgan спрямує $15,7 мільярда на інвестиції у 2023 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 травня 2023, 14:32 Читать на русском

JPMorgan спрямує $15,7 мільярда на інвестиції у 2023 році

JPMorgan Chase & Co., найбільший банк США за обсягом активів, планує витратити близько $15,7 млрд на нові ініціативи в 2023 році, зокрема на залучення співробітників, маркетинг та інвестиції в технології, пише Financial Times.

JPMorgan Chase & Co., найбільший банк США за обсягом активів, планує витратити близько $15,7 млрд на нові ініціативи в 2023 році, зокрема на залучення співробітників, маркетинг та інвестиції в технології, пише Financial Times.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Наші інвестиційні можливості не мають собі рівних, — заявила на Дні інвестора керівник напряму споживчого обслуговування JPMorgan Маріанна Лейк. — Наші конкуренти не інвестують і не можуть робити цього на тому ж рівні, що і ми.
Фото: rbc.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Наші інвестиційні можливості не мають собі рівних, — заявила на Дні інвестора керівник напряму споживчого обслуговування JPMorgan Маріанна Лейк. — Наші конкуренти не інвестують і не можуть робити цього на тому ж рівні, що і ми. Ці вкладення забезпечать нам операційний важіль на найближчі роки».

Інвестиції

Інвестиції її підрозділу у 2023 році становитимуть $7,9 млрд — на $800 млн більше, ніж роком раніше.

Раніше JPMorgan підвищив прогноз для показника чистого процентного доходу (net interest income, NII) на 2023 рік на $3 млрд у зв'язку з придбанням активів First Republic Bank — до $84 млрд.

У середньостроковій перспективі чистий процентний дохід банку, за його оцінками, перебуватиме в районі $75 млрд через збільшення платежів вкладникам внаслідок підвищення ставок.

Читайте: JPMorgan може придбати власника збанкрутілого Silicon Valley Bank

Головний виконавчий директор JPMorgan Джеймі Даймон заявив у понеділок, що «всім слід бути готовими до того, що ставки зростатимуть».

Даймон, який очолює JPMorgan з 2005 року, дав зрозуміти, що не планує залишати свою посаду в найближчому майбутньому.

На питання про те, скільки років він ще планує залишитися на чолі банку, Даймон відповів «три з половиною роки», додавши, що це жарт.

«Я не можуть робити це нескінченно, я знаю це, — сказав він. — Але зараз моя енергія все та ж. Я думаю, коли я не зможу працювати з колишньою інтенсивністю, я повинен піти».

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті .

Промокод 10% знижка: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами