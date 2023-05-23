Bloomberg повідомив про рекордні морські постачання російської нафти до Азії

Середній обсяг поставок російської нафти морем за день, який розраховується за чотири тижні, досяг майже 4 млн барелів, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні підрахунки.

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Постачання нафти морем

Постачання нафти морем зросли на 15% з першого тижня квітня і досягли максимуму з початку 2022 року, коли Bloomberg почав їх відстежувати. При цьому більша частина російської нафти йде до Китаю та Індії, завдяки чому експорт нафти до Азії також досяг рекордних значень, зазначає агентство.

Загальний обсяг постачань нафти на судах, що прямують до Китаю, Індії, а також до Туреччини, і тих, які не вказали пункт призначення, зріс до 3,81 млн барелів на день. Більшість судів, які вказують на невизначений пункт призначення в Азії, прямують до Китаю та Індії, зазначає агентство.

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Bloomberg також ставить під сумнів заяви, що росія скоротила видобуток нафти на 500 000 барелів на добу — «мало доказів, що скорочення введені, як обіцяли», пише агентство.

За його даними, постачання нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, з кінця 2022 року вони збільшилися на 1,2 млн барелів на добу. Зменшити видобуток нафти до 500 000 барелів на добу росія вирішила у березні 2023 року. У квітні це скорочення було продовжено до кінця року.

У тому ж місяці уряд росії призупинив публікацію статистичних даних щодо видобутку нафти та газу до 1 квітня наступного року.

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