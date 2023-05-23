Курс турецької ліри до долара впав до нового історичного мінімуму

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Ліра прискорила зниження на тлі виборів у Туреччині. Попит на валюту досяг історичного максимуму за тиждень до президентських та парламентських виборів через побоювання компаній та громадян з приводу ослаблення ліри після цієї події, пише Reuters.

На думку портфельного менеджера Pioneer Investments Пареша Упадх'яя, за різким зростанням волатильності турецької валюти стояли побоювання з приводу невизначеності щодо результатів виборів президента, а також невизначеності щодо потенційної зміни уряду і того, як влада надалі керуватиме валютним курсом.

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