Курс турецької ліри впав до рекордно низького рівня стосовно долара. На міжнародному ринку Форекс вартість долара перевищила вранці 23 травня позначку 20,3 ліри (USD/TRY). Станом на 11:18 курс долара складав 19,85 ліри за долар.
Курс турецької ліри до долара впав до нового історичного мінімуму
Ліра прискорила зниження на тлі виборів у Туреччині. Попит на валюту досяг історичного максимуму за тиждень до президентських та парламентських виборів через побоювання компаній та громадян з приводу ослаблення ліри після цієї події, пише Reuters.
На думку портфельного менеджера Pioneer Investments Пареша Упадх'яя, за різким зростанням волатильності турецької валюти стояли побоювання з приводу невизначеності щодо результатів виборів президента, а також невизначеності щодо потенційної зміни уряду і того, як влада надалі керуватиме валютним курсом.
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Нагадаємо
14 травня у Туреччині пройшов перший тур виборів президента та депутатів Великих національних зборів (парламенту). Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обіймає цю посаду з 2014 року і балотується на третій термін. За підсумками першого туру Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,51% голосів. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу набрав 44,88%. Обидва кандидати пройшли у другий тур, який відбудеться 28 травня.
Необхідність проведення другого туру виборів президента, який пройде 28 травня, була негативно сприйнята фондовими та валютними ринками.
З початку 2023 року турецька ліра подешевшала до долара приблизно на 6%. Валюта Туреччини втратила 44% у 2021 році та 30% у 2022 році на тлі серії зниження відсоткових ставок центробанком країни всупереч високій інфляції, пише Reuters.
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