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23 травня 2023, 13:33 Читать на русском

Курс турецької ліри до долара впав до нового історичного мінімуму

Курс турецької ліри впав до рекордно низького рівня стосовно долара. На міжнародному ринку Форекс вартість долара перевищила вранці 23 травня позначку 20,3 ліри (USD/TRY). Станом на 11:18 курс долара складав 19,85 ліри за долар.

Курс турецької ліри впав до рекордно низького рівня стосовно долара.
Фото: depositphotos

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Падіння ліри

Ліра прискорила зниження на тлі виборів у Туреччині. Попит на валюту досяг історичного максимуму за тиждень до президентських та парламентських виборів через побоювання компаній та громадян з приводу ослаблення ліри після цієї події, пише Reuters.

На думку портфельного менеджера Pioneer Investments Пареша Упадх'яя, за різким зростанням волатильності турецької валюти стояли побоювання з приводу невизначеності щодо результатів виборів президента, а також невизначеності щодо потенційної зміни уряду і того, як влада надалі керуватиме валютним курсом.

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Нагадаємо

14 травня у Туреччині пройшов перший тур виборів президента та депутатів Великих національних зборів (парламенту). Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обіймає цю посаду з 2014 року і балотується на третій термін. За підсумками першого туру Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,51% голосів. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу набрав 44,88%. Обидва кандидати пройшли у другий тур, який відбудеться 28 травня.

Необхідність проведення другого туру виборів президента, який пройде 28 травня, була негативно сприйнята фондовими та валютними ринками.

З початку 2023 року турецька ліра подешевшала до долара приблизно на 6%. Валюта Туреччини втратила 44% у 2021 році та 30% у 2022 році на тлі серії зниження відсоткових ставок центробанком країни всупереч високій інфляції, пише Reuters.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 травня 2023, 16:04
#
Зато недвижимость токо дорожает
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