Курс турецької ліри впав до двомісячного мінімуму в понеділок, а кредитні дефолтні свопи країни підскочили на тлі напруженої боротьби на президентських виборах, тоді як акції ринків, що розвиваються, перервали чотириденну смугу невдач. Про це пише Moscowtimes.
Курс турецької ліри впав до двомісячного мінімуму
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Вибори у Туреччині
Президентські вибори в Туреччині перейшли до другого туру після того, як ні чинний глава держави Тайіп Ердоган, ні опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу не подолали бар'єр у 50% голосів, необхідний для перемоги.
Падіння ліри
Турецька ліра на 11:28 знизилася на 0,5% до 19,66 за долар.
Стамбульська біржа зупинила торги після того, як основний фондовий індекс упав більш як на 6%.
Результати виборів стали розчаруванням для інвесторів, які сподівалися на перехід до більш консервативної грошово-кредитної політики на фоні проблем, з якими бореться турецька економіка, включаючи нестримну інфляцію, різке падіння курсу ліри та руйнівні землетруси на початку цього року.
«Якби кандидат від опозиції здобув повну перемогу, ви б побачили зростання курсу ліри, і це було б засноване на припущенні, що кандидат від опозиції повернеться до консервативної (грошово-кредитної) політики, відновить довіру інвесторів і залучить потоки державного та приватного капіталу», — сказав Еліот Хентов із State Street Global Advisors.
Індекс акцій ринків MSCI, що розвиваються, піднявся на 0,5%.
Курси валют
Валюти emerging markets трохи змінилися.
Угорський форинт у парі з євро знизився на 0,22%, тоді як польський злотий додав 0,13%.
Чеська крона в парі з євро була малорухливою на рівні 23,59.
Південноафриканський ранд подорожчав на 1,6% до 19,04 за долар, відновившись із історичних мінімумів.
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Про це пише Moscowtimes.