Курс турецької ліри впав до двомісячного мінімуму в понеділок, а кредитні дефолтні свопи країни підскочили на тлі напруженої боротьби на президентських виборах, тоді як акції ринків, що розвиваються, перервали чотириденну смугу невдач. Про це пише Moscowtimes.

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Вибори у Туреччині

Президентські вибори в Туреччині перейшли до другого туру після того, як ні чинний глава держави Тайіп Ердоган, ні опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу не подолали бар'єр у 50% голосів, необхідний для перемоги.

Падіння ліри

Турецька ліра на 11:28 знизилася на 0,5% до 19,66 за долар.

Стамбульська біржа зупинила торги після того, як основний фондовий індекс упав більш як на 6%.

Результати виборів стали розчаруванням для інвесторів, які сподівалися на перехід до більш консервативної грошово-кредитної політики на фоні проблем, з якими бореться турецька економіка, включаючи нестримну інфляцію, різке падіння курсу ліри та руйнівні землетруси на початку цього року.

«Якби кандидат від опозиції здобув повну перемогу, ви б побачили зростання курсу ліри, і це було б засноване на припущенні, що кандидат від опозиції повернеться до консервативної (грошово-кредитної) політики, відновить довіру інвесторів і залучить потоки державного та приватного капіталу», — сказав Еліот Хентов із State Street Global Advisors.

Індекс акцій ринків MSCI, що розвиваються, піднявся на 0,5%.

Валюти emerging markets трохи змінилися.

Угорський форинт у парі з євро знизився на 0,22%, тоді як польський злотий додав 0,13%.

Чеська крона в парі з євро була малорухливою на рівні 23,59.

Південноафриканський ранд подорожчав на 1,6% до 19,04 за долар, відновившись із історичних мінімумів.