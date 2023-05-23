Азербайджан збільшить експорт газу до країн Європи

Азербайджан планує збільшувати обсяги експорту природного газу до країн Європи, щоб до 2027 року вийти на поставки обсягом, щонайменше, 20 млрд кубометрів. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв під час азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі, передає пресслужба президента Азербайджану.

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Експорт газу

Алієв нагадав, що у липні минулого року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

«На основі цього меморандуму ми маємо подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші поставки газу до Європи становили вісім мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, — 20 мільярдам кубометрів. Вважаю, що це мінімум, оскільки потенціал є», — зазначив президент.

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За його словами, Азербайджан видобуваємо більше природного газу з родовищ. Зокрема, незабаром буде оголошено про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію, додав Алієв.

Він зазначив, що Азербайджан, як надійний постачальник до Європи, сьогодні експортує нафту, природний газ та електроенергію. Баку також планує експортувати водень, зокрема, «зелений», що є частиною спільних стратегічних у межах співпраці з ЄС.

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