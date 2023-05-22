22 травня фінська компанія Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу трубопроводом із ТОВ «Газпром експорт», ідеться в пресрелізі. Водночас довгостроковий контракт на постачання СПГ залишається чинним.
Фінська Gasum розірвала контракт із Газпромом на постачання газу
Що відомо
Gasum має довгостроковий контракт на постачання природного газу трубопроводом із російською компанією «Газпром експорт». У квітні 2022 року російська компанія висунула фінській вимогу про сплату платежів у рублях, а не в євро.
Gasum не прийняв цієї вимоги, також компанії мали суттєві розбіжності щодо деяких інших вимог, висунутих на підставі контракту. Тож Gasum передала справу до арбітражу.
У листопаді 2022 року арбітражний суд вирішив, що Gasum не зобовʼязаний був платити ні в рублях, ні відповідно до запропонованого порядку оплати. Крім того, суд зобовʼязав Gasum та «Газпром експорт» продовжити переговори щодо контракту для врегулювання ситуації.
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Переговори завершилися тим, що сторони не змогли дійти згоди у встановлений судом термін, у звʼязку з чим 22 травня Gasum розірвала контракт.
Зазначається, що надалі сторони доопрацюють деталі розірвання контракту.
Нагадаємо
«Газпром експорт» припинив трубопровідні постачання природного газу до компанії Gasum у травні 2022 року, і відтоді поставки природного газу з росії не здійснювалися.
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