У «Дії» можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд. Як це зробити

У «Дії» можна подати заяву про заміну водійського за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

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Які причини заміни водійського

втратили або пошкодили документ;

змінили прізвище;

закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка;

бажаєте обміняти пластик на діджитал.

Як це зробити

клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія;

виберіть причину заміни;

виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;

виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;

підпишіть заяву.

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Оплата послуги

Оплатити послугу потрібно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від «Дії», коли цифрове водійське буде готове.

Оновіть застосунок, щоб послуга стала доступною.

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