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23 травня 2023, 11:37 Читать на русском

У «Дії» можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд. Як це зробити

У «Дії» можна подати заяву про заміну водійського за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

У «Дії» можна подати заяву про заміну водійського за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС.
Фото: pravda.com.ua

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Які причини заміни водійського

  • втратили або пошкодили документ;
  • змінили прізвище;
  • закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка;
  • бажаєте обміняти пластик на діджитал.

Як це зробити

  • клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія;
  • виберіть причину заміни;
  • виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;
  • виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;
  • підпишіть заяву.

Читайте: Новий закон. Водійське посвідчення в «Дія» прирівняли до паперового

Оплата послуги

Оплатити послугу потрібно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від «Дії», коли цифрове водійське буде готове.

Оновіть застосунок, щоб послуга стала доступною.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
23 травня 2023, 12:13
#
Пишіть і про суму оплати:) Зручно.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
23 травня 2023, 12:29
#
Супер! 😊👍
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