У «Дії» можна подати заяву про заміну водійського за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
У «Дії» можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд. Як це зробити
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Які причини заміни водійського
- втратили або пошкодили документ;
- змінили прізвище;
- закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка;
- бажаєте обміняти пластик на діджитал.
Як це зробити
- клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія;
- виберіть причину заміни;
- виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;
- виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;
- підпишіть заяву.
Читайте: Новий закон. Водійське посвідчення в «Дія» прирівняли до паперового
Оплата послуги
Оплатити послугу потрібно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від «Дії», коли цифрове водійське буде готове.
Оновіть застосунок, щоб послуга стала доступною.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2