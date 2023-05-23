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23 травня 2023, 10:53 Читать на русском

Швейцарський Julius Baer почав заморожування інвестиційних рахунків росіян та білорусів

Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з цих інвестиційних рахунків заморожені. Про це повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі, пише Forbes.

Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з цих інвестиційних рахунків заморожені.
Фото: Bloomberg via Getty Images

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Що відомо

У компанії Main Partner Trust пояснили, що листи були надіслані клієнтам у понеділок.

Голова відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив Forbes інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.

У листі до клієнтів банк посилається на вимогу міжнародного депозитарію Euroclear ізолювати рахунки росіян та білорусів у рамках санкційного законодавства.

«Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear», — йдеться у листі.

Що буде з активами

Julius Baer інформує клієнтів, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива. Грошові надходження від продажу акцій та облігацій, купонні та дивідендні виплати зберігатимуться на окремих рахунках. У листі зазначено, що рахунки мають обмежений доступ і клієнти не можуть розпоряджатися ними.

У листах російським та білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно. «Вони забезпечують дотримання банком санкцій, а також захищають ваші інтереси, зменшуючи потенційну схильність до відповідних обмежень», — зазначено в листі банку.

Хто потрапив під заморозку

Вимога щодо ізоляції активів росіян і громадян білорусі не поширюється на тих, хто має громадянство в Європейському Союзі, Європейській економічній зоні чи Швейцарії.

Банк також не відокремлюватиме рахунки, якщо клієнт — фізична особа має постійний або тимчасовий дозвіл на проживання в ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарії.

В іншому випадку будь-який громадянин росії та білорусі, будь-яка фізична особа, яка проживає в одній із цих країн, а також будь-яка компанія, заснована в цих країнах, потрапить під обмеження.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
23 травня 2023, 11:10
#
Зашморг на шиї орків затягується…
+
0
bonv
bonv
23 травня 2023, 11:10
#
Нові санкції США, про які було оголошено під час першого дня саміту G7 в японській Хіросімі, 19 травня, включають заборону на експорт до Росії товарів широкого споживання. До так званого чорного списку додали 71 компанію, яка підпадає під експортний контроль, повідомляється на сайті мінфіну США. Reuters уточнює, що торгові заборони торкнулися постачання в Росію багатьох товарів, у тому числі для повсякденного життя — від сушарок для білизни, снігоочисників і доїльних машин до лінз і сонцезахисних окулярів, які, на думку США, можуть бути перепрофільовані для підтримки військової кампанії Москви. Нові правила засновані на контролі, що вже діє в промисловому, комерційному, хімічному та біологічному секторах Росії, і включають різноманітну електроніку, інструменти і вуглецеві волокна, а також хімічні речовини, включаючи фентаніл і його прекурсори. Вони також розширюють список товарів іноземного виробництва, для яких потрібна ліцензія для Росії, Білорусі та Ірану, щоб ще більше обмежити можливості Тегерана постачати безпілотники РФ. Дуг Джейкобсон, юрист з питань торгівлі з Вашингтона, зазначив, що деякі нещодавно введені обмеження можуть викликати суперечки. «Через широке охоплення нових заходів контролю тепер потрібні ліцензії для експорту таких товарів, як слухові апарати, вставні зуби та штучні суглоби», — сказав він.
+
0
bonv
bonv
23 травня 2023, 11:11
#
Російське агентство РБК пише, що всього до списку потрапили понад 1200 позицій, у тому числі будматеріали, фарби, папір, тканини, обладнання та транспорт. А також — деякі телефони, диктофони та побутова техніка. Також під обмеження потрапили ще 22 фізичні та 104 юридичні особи, які пов’язані зі спробами обійти або ухилитися від санкцій проти Росії.
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