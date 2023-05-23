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23 травня 2023, 8:52 Читать на русском

Стало відомо, скільки газу має бути у сховищах на початок опалювального сезону

На початок осінньо-зимового періоду запас газу в українських сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі.

На початок осінньо-зимового періоду запас газу в українських сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів.

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Підготовка до опалювального сезону

«Головна тема — старт підготовки до наступного опалювального сезону. Визначили, що на початок осінньо-зимового періоду запас газу у сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів. Наша стратегічна мета — мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку», — зазначив Шмигаль.

За його словами, на засіданні Антикризового енергетичного штабу також обговорювалася ситуація в електроенергетиці. Шмигаль зауважив, що було дано доручення збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС.

Читайте: Міністр енергетики розповів, скільки газу зараз знаходиться у підземних сховищах

«З усіма присутніми енергетичними підприємствами погодили план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генеруючих потужностей», — наголосив він.

Прем'єр-міністр повідомив, що Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури отримали завдання забезпечити роботу щодо захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу.

На засіданні також розглянуто пропозицію з децентралізації енергомережі, зокрема залучення громад до розбудови розосередженої генерації, зазначив Шмигаль.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
23 травня 2023, 9:30
#
Без газу не будемо, поки він є у надрах землі.
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 травня 2023, 10:28
#
Без алмазов, золота и нефти тоже — они также в недрах земли. Ох ты ж и клоака)
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