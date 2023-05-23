На початок осінньо-зимового періоду запас газу в українських сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі.
Стало відомо, скільки газу має бути у сховищах на початок опалювального сезону
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Підготовка до опалювального сезону
«Головна тема — старт підготовки до наступного опалювального сезону. Визначили, що на початок осінньо-зимового періоду запас газу у сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів. Наша стратегічна мета — мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку», — зазначив Шмигаль.
За його словами, на засіданні Антикризового енергетичного штабу також обговорювалася ситуація в електроенергетиці. Шмигаль зауважив, що було дано доручення збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС.
Читайте: Міністр енергетики розповів, скільки газу зараз знаходиться у підземних сховищах
«З усіма присутніми енергетичними підприємствами погодили план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генеруючих потужностей», — наголосив він.
Прем'єр-міністр повідомив, що Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури отримали завдання забезпечити роботу щодо захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу.
На засіданні також розглянуто пропозицію з децентралізації енергомережі, зокрема залучення громад до розбудови розосередженої генерації, зазначив Шмигаль.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2