Найбільший пенсійний фонд США Calpers скоротив позиції в акціях Apple та Intel

Найбільший державний пенсійний фонд США California Public Employees Retirement System (Calpers) у першому кварталі 2023 року скоротив позиції в акціях Apple Inc., Intel Corp. та NIO Inc., а також повністю продав пакет Li Auto Inc.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

У січні-березні Calpers продав 7 млн акцій Apple і 1,1 млн акцій Intel, в результаті чого в його портфелі залишилося відповідно 36,4 млн акцій Apple і 9,8 млн паперів Intel.

Акції Apple подорожчали на 27% у першому кварталі, тоді як індекс S&P 500 збільшився лише на 7%. Вартість паперів Intel збільшилася за цей період на 24%.

З початку другого кварталу акції Apple подорожчали на 6,2%, Intel — на 9,2%, S&P 500 піднявся на 2%.

Читайте: Інвестори відмовляються від доларового боргу та скуповують облігації у місцевій валюті

Calpers продав всі 1,1 млн ADR китайського автовиробника Li Auto, що належали йому на кінець 2022 року, і скоротив позицію в NIO на 390,806 тис. ADR, до 2,2 млн паперів.

ADR Li Auto та NIO подорожчали відповідно на 22% та 7,8% у першому кварталі. З початку другого кварталу папери Li Auto підскочили у ціні на 17%, NIO — подешевшали на 23%.

Calpers управляє коштами у розмірі $456 млрд, його клієнтами є 2 млн державних та муніципальних службовців штату Каліфорнія, а також членів їхніх сімей.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті .

Промокод на 10% знижку: minfin10.