Курс валют на 22 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 22 травня, курс долара на готівковому ринку не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та подорожчало на 2 копійки у продажу.

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В обмінниках долар не змінився у покупці та у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,92 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,50, євро — 40,70−40,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,53−39,92 грн/євро.

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