Brent подешевшала до $74,97 за барель

Котирування нафти знижуються у понеділок, трейдери стежать за переговорами щодо підвищення ліміту держборгу США. Про це пише MarketWatch.

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Котирування в очікуванні

Американський президент Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті проведуть чергову зустріч 22 травня для обговорення цього питання.

У п'ятницю ключовий союзник Маккарті, конгресмен від Луїзіани Гаррет Грейвс заявив, що переговори щодо підвищення ліміту держборгу поставлені на паузу. Він зазначив, що команда Байдена поводиться «нерозумно».

Торги на біржі

На ранок липневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,61 (0,81%), до $74,97 за барель, що на $0,61 (0,81%). У п'ятницю контракт подешевшав на $0,28 (0,4%) до $75,58 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI на той час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі на $0,61 (0,85%), до $70,94 за барель. За попередню сесію WTI подешевшала на $0,31 (0,4%), до $71,55 за барель. Термін біржового обігу червневих ф'ючерсів на WTI спливає із закриттям ринку у понеділок. Липневі контракти, що активно торгуються, подешевшали в ході торгів на $0,58 (0,81%) — до 71,11 за барель.

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За підсумками минулого тижня контракти з найближчою датою поставки на Brent та WTI подорожчали на 1,9% та 2,2% відповідно.

«Незважаючи на сподівання на поновлення переговорів, залишається ризик, що вирішення питання буде відкладено на останню хвилину», — зазначає аналітик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

При цьому коли угоди буде досягнуто, Мінфін США почне випускати нові держпапери, і це відверне ліквідність із багатьох ризикованих ринків, включаючи нафтовий, вважає експерт.

У центрі уваги трейдерів також ситуація з лісовими пожежами в Канаді, які торкнулися ключового регіону нафтовидобутку — провінції Альберта. Ситуація, що склалася, може призвести до зниження виробництва нафти і газу в цьому регіоні.

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