Продаж нерухомості іноземцям у Туреччині впав на 60% (інфографіка)

На ринку нерухомості Туреччини продовжується скорочення активності. За даними Інституту статистики країни, у квітні 2023 року зафіксовано зменшення продажу житла на 35,6% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, пишуть Міжнародні інвестиції.

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Ринок нерухомості Туреччини

Загальна кількість угод — 85652 об'єктів. Серед них 26952 новобудов, договорів з іпотекою зареєстровано 21769. Іноземцям продано 2557 об'єктів, на 60% менше, ніж рік тому.



Найвища частка загального продажу у Стамбулі — майже 14 тисяч об'єктів, 16,3%. Далі йдуть Анкара (10 тис., 11,7%) та Ізмір — 4 900, 5,8%. Найменше продано у таких провінціях як Ардахан та Хаккарі (22), а також у Байбурті (53).

Частка іноземців у загальному обсязі становила 3%. 2 557 куплених об'єктів на 60,3% менше, ніж за аналогічний період 2022-го. Для порівняння — у квітні 2021 року іноземці уклали 4 077 угод, у 2022 — 6 477. У січні 2023 зареєстровано 4 161 договір з нерезидентами, у лютому 3 350 (падіння на 27% у річному березні 3).



Найбільш популярною у квітні 2023-го серед іноземців була Анталія, в якій продано 1024 об'єкти, на другому місці Стамбул — 792, далі Мерсін — 186.

Хто купує житло

Росіяни, як і раніше, зберігали лідерство у квітні, купивши 817 об'єктів житлової нерухомості. У січні параметри були набагато вищими — 1 557, у лютому — 1 183, у березні — 1 175.



На другому місці за кількістю купленого житла у квітні 2023 року були громадяни Ірану — 377 об'єктів (у березні — 472), на третьому українці — 136 (у березні — 160).

Раніше до першої трійки входив Ірак, тепер він на четвертій позиції — 124 об'єкти (місяць тому — 165). Мешканці Казахстану у березні уклали 121 угоду, у квітні 89.

Як змінився ринок

У січні-квітні 2023 року загальний продаж житла знизився на 18,6%, до 368 867 одиниць. Угоди з іноземцями за чотири місяці знизилися на 35,1% порівняно з аналогічним періодом 2022-го і становили 13 483. Скорочення активності іноземних інвесторів пов'язують із посиленням правил перебування, оформленням посвідки на проживання та громадянства.

У Туреччині все частіше з'являються пропозиції заборонити купівлю нерухомості іноземцям, що схвалює більшість населення, з такою ініціативою вийшов на президентські вибори і лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

Негативно вплинули також лютневі землетруси, які показали, крім іншого, дуже низьку якість будівництва в Туреччині та недотримання елементарних норм безпеки.

Інвестори все частіше вибирають інші ринки нерухомості, де умови простіші, а прибуток може бути й вищим.