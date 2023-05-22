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22 травня 2023, 8:58 Читать на русском

Парламент Великої Британії закликав прирівняти криптовалюти до азартних ігор

Комітет Казначейства палати громад Великої Британії вважає, що необхідно прирівняти криптоактиви до казино чи карткових ігор. Про це пише Investory з посиланням на Reuters.

Комітет Казначейства палати громад Великої Британії вважає, що необхідно прирівняти криптоактиви до казино чи карткових ігор.
Фото: investory.news

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Що відомо

На думку законодавців, криптовалюти більше відповідають азартним іграм, ніж фінансовим послугам, що підтверджується даними щодо поведінки їх власників.

«Ми рекомендуємо уряду регулювати роздрібну торгівлю та інвестиційну діяльність у криптоактиви без забезпечення як азартні ігри, а не як фінансову послугу, відповідно до заявленого принципу «однаковий ризик — однаковий результат регулювання», — йдеться у доповіді.

Заяву Комітету розкритикували деякі учасники ринку. Галузева організація CryptoUK заявила, що категорично не погоджується з прирівнюванням криптовалютного сектора до азартних ігор.

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«Ми стурбовані та розчаровані цими заявами, які вважаємо марними, хибними, фундаментально помилковими та необґрунтованими. Ця заява не відображає справжню природу, мету та потенціал криптоіндустрії», — йдеться у заяві CryptoUK.

Згідно з офіційними даними, близько 10% дорослих британців хоч раз володіли криптоактивами. Велика Британія має намір стати глобальним центром криптовалют і технології блокчейн. Попри це, члени парламенту вважають, що ця індустрія має безліч ризиків.

«Події 2022 року висвітлили ризики, які несе для споживачів індустрія криптоактивів, значна частина якої залишається диким заходом», — заявив голова комітету Казначейства палати громад Великої Британії Гаррієт Болдуін.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Ferox
Ferox
22 травня 2023, 9:38
#
Жизнь — это тоже азартная игра и эта индустрия имеет множество рисков. Может быть запретим жить?
+
0
Три літри
Три літри
22 травня 2023, 10:26
#
Логічно
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