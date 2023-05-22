Парламент Великої Британії закликав прирівняти криптовалюти до азартних ігор

Комітет Казначейства палати громад Великої Британії вважає, що необхідно прирівняти криптоактиви до казино чи карткових ігор. Про це пише Investory з посиланням на Reuters.

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Що відомо

На думку законодавців, криптовалюти більше відповідають азартним іграм, ніж фінансовим послугам, що підтверджується даними щодо поведінки їх власників.

«Ми рекомендуємо уряду регулювати роздрібну торгівлю та інвестиційну діяльність у криптоактиви без забезпечення як азартні ігри, а не як фінансову послугу, відповідно до заявленого принципу «однаковий ризик — однаковий результат регулювання», — йдеться у доповіді.

Заяву Комітету розкритикували деякі учасники ринку. Галузева організація CryptoUK заявила, що категорично не погоджується з прирівнюванням криптовалютного сектора до азартних ігор.

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«Ми стурбовані та розчаровані цими заявами, які вважаємо марними, хибними, фундаментально помилковими та необґрунтованими. Ця заява не відображає справжню природу, мету та потенціал криптоіндустрії», — йдеться у заяві CryptoUK.

Згідно з офіційними даними, близько 10% дорослих британців хоч раз володіли криптоактивами. Велика Британія має намір стати глобальним центром криптовалют і технології блокчейн. Попри це, члени парламенту вважають, що ця індустрія має безліч ризиків.

«Події 2022 року висвітлили ризики, які несе для споживачів індустрія криптоактивів, значна частина якої залишається диким заходом», — заявив голова комітету Казначейства палати громад Великої Британії Гаррієт Болдуін.

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