Британія додасть декларацію про криптовалюту до податкових форм

Платники податків Великобританії повинні будуть окремо звітувати про криптоактиви у своїх податкових формах, що, як очікується, дозволить залучати додаткові 10 млн фунтів стерлінгів ($12 млн) на рік у державний бюджет. Про цей крок оголосив міністр фінансів Джеремі Хант, повідомляє CoinDesk.

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«Уряд вносить зміни до форми податкової декларації Self Assessment. Ці нововведення вимагають окремої класифікації доходів щодо цифрових активів. Вперше зміни буде запроваджено в податковому році, що закінчується у квітні 2025 року» — йдеться в документі Казначейства Великої Британії.

У документі зазначається, що зміни стосуватимуться форм податку на приріст капіталу, який сплачується, коли інвестиції продаються з прибутком.

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Уряд також заявив, що працюватиме над «максимальним використанням потенціалу» метавсесвіту, керуючи негативними ризиками для конфіденційності та безпеки.