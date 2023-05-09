Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на $1,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда
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Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.
Що увійшло до пакета
- Додаткові системи ППО та боєприпаси;
- Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;
- Боєприпаси для боротьби з дронами;
- Артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- Послуги комерційних супутникових зображень;
- Навчання, технічне обслуговування та підтримка.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.
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