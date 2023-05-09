США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на $1,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Що увійшло до пакета

Додаткові системи ППО та боєприпаси;

Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;

Боєприпаси для боротьби з дронами;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Навчання, технічне обслуговування та підтримка.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.