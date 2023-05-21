Японія ввела санкції проти 80 компаній та 100 фізосіб з росії

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Санкції проти РФ

Також було заморожено активи 100 фізичних та юридичних осіб, які намагалися порушити раніше введені санкції. Крім того, японським компаніям заборонили надавати архітектурні та інженерні послуги клієнтам із росії.

Сумарно санкції Японії торкаються вже близько 1000 осіб та 450 організацій з росії.

Нагадаємо

19 травня у Хіросімі розпочався саміт «Великої сімки» (G7), який триватиме до 21 травня. У перший же день про нові санкції проти росії оголосили США, Великобританія та Канада.

Вашингтон включив до чорних списків понад сотню компаній, зокрема дві — з Киргизії та Вірменії, а також 46 фізичних осіб. Під обмеження потрапили уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова та віцепрем'єр Вікторія Абрамченко, російські мільярдери Ігор Кесаєв (співвласник ГК «Меркурій») та Володимир Литвиненко.

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Також США заборонили експорт понад 1200 різних товарів, у тому числі електроніки, антикваріату, алкоголю, годинника, килимових покриттів, косметики та парфумерії.